الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري: القطاع الخاص له دور مهم في تطوير أجندة التنمية في لبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ايمانه الراسخ بأن القطاع الخاص له دور مهم في تطوير أجندة التنمية في لبنان. وقال ونحن نرغب في المزيد من الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



ترأس الرئيس الحريري قبل ظهر اليوم في "بيت الوسط" طاولة حوار جمعت اثنتي عشرة مديرا تنفيذيا لأهم شركات لبنان في حضور فريقه الاستشاري وتم خلالها عرض أعمال وانجازات الشبكة الوطنية التي ترأسها النائب الدكتورة ديما جمالي وادار الحوار المستشار الاستراتيجي للشبكة الوطنية لميثاق الامم المتحدة الدكتور حسن يونس.

وتحدث الرئيس الحريري خلال الحوار وقال: لقد سُررت بالاستماع اليوم إلى عمل كل واحد منكم عن أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

إن قصص النجاح التي سمعتها اليوم هي مثال للشراكة الحقيقية والتكامل بين القطاعين العام والخاص. ومساهمتكم هي المفتاح لتطوير مجتمعنا وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل لجميع المواطنين.

إنني أؤمن إيماناً راسخاً بأن القطاع الخاص له دور مهم في تطوير أجندة التنمية في لبنان. واليوم كل واحد منكم قد أكد هذا الاعتقاد.

فالجميع لديه أدوار مهمة ليلعبها سواء من خلال جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) أو من خلال تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان. إن عملكم يكمل عملنا في الحكومة. ونحن نرغب في المزيد من الشراكة معكم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأولويتي هي أن أدعمكم لكي تنمو أعمالكم بشكل أكبر، وهدفي هو تسريع اقرار التشريعات الحديثة وتوفير البنية التحتية الحديثة والاستقرار في لبنان وأنا سأستمر على هذا الطريق.



تجدر الاشارة الى ان هدف هذه المبادرة تطوير سياسات و ممارسات مسؤولة تم اعتمادها من قبل القطاع الخاص و تحديداً من قبل المدراء التنفيذيين لعدد كبير من الشركات في لبنان من مختلف القطاعات لتطوير أهداف التنمية المستدامة ووضع لبنان على الخريطة العالمية. وتدعو الشبكة الوطنية القطاع الخاص و المجتمع المدني إلى الالتزام بالمبادئ العشرة للأمم المتحدة التي تتمحور حول حقوق الانسان،العمل،البيئة، ومكافحة الفساد.

وقد التحق خلال هذه السنوات لدى الشبكة أكثر من 180 عضواً ملتزمين بتطبيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل مؤسساتهم. ويعتبر هذا الاجتماع نقطة انطلاق شراكة و تعاون بين الشبكة الوطنية و رئاسة مجلس الوزراء من أجل وضع خطة لأولويات هذه الأهداف المستدامة و إيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي يواجهها لبنان.

وكانت الشبكة الوطنية شاركت بإعداد التقرير الطوعي الوطنيVNRالذي عرض في نيويورك في شهر تموز، وهي تدعو الجميع إلى الانضمام إلى هذه المبادرة .



نادي رجال الاعمال الفرنسي

واستقبل الرئيس الحريري وفدا من نادي رجال الاعمال الفرنسي Vivario Club في حضور رئيس مجلس ادارة المدير العام لطيران الشرق الاوسط محمد الحوت .

بعد اللقاء تحدث عضو النادي مروان لحود فقال: هدف زيارة الوفد الى لبنان والذي يضم شخصيات ذات خبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية هو التعرف والاطلاع على المشاريع والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بلبنان، لا سيما ان اعضاء النادي يعملون في الوقت الحالي بمجال الاستثمارات في القطاع الخاص ولديهم اهتمام في الاستثمار بالبلد، وقد تم ترتيب وتنسيق الزيارة بالتعاون مع شركة طيران الشرق الاوسط .



محمد الغانم

كما استقبل الرئيس الحريري الرئيس التنفيذي لمجموعة حمد الغانم الكويتية محمد الغانم الذي اوضح ان النقاش كان وديا وتناول سبل الافاق للمستثمر العربي والخليجي في لبنان.

الجراح

والتقى الرئيس الحريري وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح وعرض معه شؤونا وزارية.

فخر الدين

كذلك استقبل رجل الاعمال رائد فخر الدين.

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