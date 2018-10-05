ردّ المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية على الأخبار التي تحدثت عن حصول تزوير في الجامعة.



وجاء في بيان المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية : "ردا على الأخبار الكاذبة التي تم ترويجها على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بتاريخ 5/10/2018 تحت عنوان "اجتماع في وزارة التربية للاطلاع على أوضاع الجامعة اللبنانية والتزوير الحاصل في الجامعة بحضور رئيس الجامعة فؤاد أيوب"، يهم المكتب أن يوضح أن هذه الأخبار لا تمت الى الحقيقة بأي صلة، وسيصدر عن مجلس التعليم العالي بيان يتعلق بالاجتماع الذي عقد في تاريخه، والذي لا علاقة للجامعة اللبنانية بمداولاته".



وأملت رئاسة الجامعة اللبنانية في البيان توخي الدقة في نشر أي خبر يتعلق بالجامعة حرصا على سمعة المؤسسة الوطنية.