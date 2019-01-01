الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان جلسة طارئة لمجلس التعليم العالي بشأن التزوير.. وحمادة بفرض غرامات على جامعات ويوصي بالإقفال A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده جلسة طارئة لمجلس التعليم العالي حضرها الأعضاء : رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب ، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال ، القاضي سميح مداح ، البروفسور الأب جورج حبيقة ، البروفسور جورج نصر ، الدكتور عدنان حمزة ، أمينة سر المجلس حرية باز ، مستشار الوزير البروفسور نعيم عويني ، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون . وتناول البحث دراسة التقارير التي رفعتها اللجنة الفنية الأكاديمية التابعة للمجلس بشأن ثلاث مؤسسات هي معهد صيدون الجامعي ، الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم ، والجامعة اللبنانية الفرنسية ، على خلفية التحقيقات القضائية والإدارية المستمرة نتيجة لظهور شهادات مزورة .



ونتيجة للتداول في تفاصيل التقارير الفنية وتقرير لجنة متخصصة من الجامعة اللبنانية ، قرر المجلس بالنسبة إلى معهد صيدون الجامعي :



1 – إستمرار العمل بالتدبير التحفظي المتمثل بمنع المعهد من استقبال طلاب جدد تبعا لاستمرار التحقيقات العدلية والمسار العام الذي تتخذه هذه التحقيقات التي تتصف بالسرية .



2 – التوصية بأن يلغي مجلس الوزراء مرسوم الترخيص باستحداث المعهد .



3 – فرض غرامة مالية قدرها مائة مرة الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل من المخالفتين المدرجتين في التقرير الذي أعدته اللجنة االفنية الأكاديمية بشأن أوضاع هذا المعهد .



4 – إنذار المعهد بإزالة المخالفتين موضوع فرض الغرامة ضمن مهلة أقصاها نهاية العام الجامعي الحالي ، وفي حال عدم إزالة المخالفة منع المعهد من استقبال طلاب جدد في العام الدراسي 2019 – 2020 .



أما بالنسبة للجامعة الأميركية للثقافة والتعليم ، وللجامعة اللبنانية الفرنسية فقد أخذ المجلس القرارات الآتية :



إنذار وتنبيه للجامعتين وفرض غرامات مالية بناء على القاعدة عينها المذكورة في التدبير المتخذ لجامعة صيدون .



إلزام المؤسسة تنفيذ توصيات اللجنة الفنية الأكاديمية ، ومواكبة التحقيقات القضائية تمهيدا لإتخاذ التوصيات الملائمة بناء على هذه الأحكام القضائية ، سيما وأن التحقيقات العدلية تتصف بطابع السرية.



الوزير :



وتحدث الوزير حماده إلى الإعلاميين فقال :



إن هذه الجلسة الإستثنائية لمجلس التعليم العالي التي دعونا إليها بالأمس بعدما وردتنا كل التقارير من اللجان الفنية بخصوص المخالفات التي ارتكبت من فروع أو من إدارات جامعات معينة خضعت للتحقيق العدلي أولا كما خضعت للتحقيق الإداري من جانب اللجنة الفنية ومن جانب لجنة متخصصة من الجامعة اللبنانية ، وإننا لن تنتهاون مع هذا الفوج الأول من المخالفين ، سيما وأن القانون اللبناني الذي يرعى عمل الجامعات ينص على تنبيهات وعقوبات معينة وصولا في نهاية المطاف إلى إغلاق الجامعة المخالفة بقرار من مجلس الوزراء .



أما في غياب مجلس الوزراء فإننا نستطيع أن نوجه التوصيات ونطبق العقوبات وألا نترك الأمور تفلت في هذا القطاع الأساسي بالنسبة لحاضر لبنان ومستقبله .



لقد ذكرنا في جلسات سابقة أن عملية التدقيق والتقييم للجامعات سوف تستمر لتشمل ربما كل الجامعات في لبنان الكبيرة والصغيرة ، سيما وأننا لا نأخذ حجم الجامعة كدلالة على جودتها ، بل يتم تقييم جودة التعليم والفريق الذي يتولى الإدارة والتدريس والمختبرات ، وخصوصا المناقبية والشفافية في الإدارة ، وذلك لكي لا نقع في حالات مشينة مثل التي وقعنا بها من جراء قيام بعض الموظفين من مراتب أعلى أو أصغر بمخالفات . ولا يمكننا استباق النتائج النهائية للتحقيق العدلي ولكن يمكننا اتخاذ تدابير مرحلية وتدابير وقائية لتكون بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه القيام بأعمال من هذا النوع .



كما أن محاولة الدخول إلى أسلاك إدارية أو عسكرية – وهذا أخطر – من خلال شهادات مزورة فهذا أمر غير مقبول مطلقا ، ولا يجوز أن يطاول الفساد المتفشي في الدولة هذا القطاع الحساس جدا ، إنني أرحب بكم وأشكركم على المتابعة وسوف نتابع جدول الأعمال والبنود الواردة فيه ، وآمل أن يتم الإجتماع المقبل لجلس التعليم العالي في ظل حكومة جديدة تشكل قوة للقرارات وأن تتحصن بمراسيم في مجلس الوزراء ، ويكون التحقيق العدلي قد اكتمل كما يكون نصاب الخبراء قد اكتمل في هذا المجلس ليصبح كاملا . لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر