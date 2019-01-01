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الجمعة في ٥ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:20 م
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إقتصاد
إستقرار الذهب مع حذر المستثمرين
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٥ تشرين الاول ٢٠١٨
استقرت أسعار الذهب مع بقاء المستثمرين حذرين بعد أن بلغ العائد على السندات الأميركية أعلى مستوى في عدة سنوات.
يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه توقعات إلى أن بيانات وظائف قوية سيجري الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم قد تعزز مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتشديد السياسة النقدية.
وأظهر مسح أجرته رويترز أن خبراء الاقتصاد يتوقعون في المتوسط زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة بواقع 185 ألفا في أيلول بعد أن قفز 201 ألف في آب.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1197.64 دولار للأوقية (الأونصة).
ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1201.3 دولار للأوقية.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وقال إنه يخطط لأربع زيادات أخرى بحلول نهاية عام 2019 وواحدة في 2020 مستندا إلى استقرار النمو الاقتصادي ومتانة سوق العمل.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأميركية تعزيز الدولار وزيادة العائد على السندات، مما يضع ضغوطا على أسعار الذهب بزيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة تضم ست عملات كبرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.52 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.30
دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 820.24 دولار للأوقية.
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