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الجمعة في ٥ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:42 ص
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إقتصاد
النفط يرتفع قبيل عقوبات أميركية على إيران
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٥ تشرين الاول ٢٠١٨
ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط توقعات من التجار بشح في المعروض بفعل العقوبات الأميركية على صادرات الخام الإيرانية التي من المنتظر أن تبدأ الشهر المقبل.
وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 85.05 دولار للبرميل في العقود الآجلة، بارتفاع قدره 47 سنتا، أو ما يعادل 0.6 %، عن التسوية السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا، أو 0.7 %، إلى 74.88 دولار للبرميل.
وستبدأ العقوبات الأميركية في استهداف صادرات الخام الإيرانية اعتبارا من الرابع من تشرين الثاني، وتمارس واشنطن ضغوطاً على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لكي لا تشتري الخام الإيراني.
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