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الحريري: البلد لم يعد يستطيع التحمل اقتصاديا... والحكومة قد تتشكل خلال 10 أيام
 
 
 
 
 
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أن البلد لم يعد يستطيع التحمل اقتصاديا، لافتا الى أن الكل يجب أن يضحي من أجل تشكيل الحكومة.

الحريري الذي أشار الى أنه مستعد لأن يضحي بوزارات من حصته من أجل التشكيل والى أنه لا يمكن ان تعمل الحكومة اذا لم تكن مكونة من أغلبية الفرقاء، كشف ان الحكومة قد تتشكّل خلال أسبوع أو 10 أيام، وقال:"يجب أن ندخل بنية تعاون ولا يجب أن يدخل أحد الى الحكومة بروحية خلق اشكال أو صدام، فنحن نريد حكومة تنجز".

ورأى الحريري أنه لا يمانع أن يتسلم حزب الله وزارة الصحة، الا انه أشار الى إنه "ان استلم الحزب وزارة ممولة من البنك الدولي فقد نواجه مشكلة".

وأعاد الحريري التأكيد بأنه مقتنع بالتسوية الرئاسية وبأنها قائمة ومستمرة، وقال:"ضمانتي هي رئيس الجمهورية
المصدر : lbc
 
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