A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هيمنة الدولار الأميركي وهيبته بدأت بالتصدع والانهيار، وقادة العالم الذين يدركون الوضع الحالي يسعون الآن للتخلي عن العملة الأميركية. الأميركية وصف رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في أيلول، إجبار الأوروبيين على شراء سلعهم الخاصة بالدولار بـ”السخيف”، في الوقت الذي صرح فيه وزير المالية الفرنسي،

برونو لو ماير، بأنه يريد أن تكون حكومته المالية غير مرتبطة بالدولار ومستقلة عن الولايات المتحدة الأميركية.







وتشير 'بلومبرغ” التي نشرت الخبر، إلى أن روسيا تقلص أصولها المالية من الدولار لارتفاع المخاطر المرتبطة بالعملة الأميركية في التعاملات الدولية، بالإضافة لتحدي الصين لهيمنة العملة الأميركية في



أسواق الطاقة العالمية، فبدأت بإدخال عملتها المحلية 'اليوان” في تعاملات الطاقة الخاصة بها.



وبحسب الموقع:



فإن مثل هذه المتغيرات تعتبر إنذارا سيئا للولايات المتحدة الأميركية، وبأن استخدام الدولار في العقوبات المالية الأميركية بما يخص حلفاءها أيضا يعتبر بادرة سيئة.



وأضافت الوكالة بأن قادة الاتحاد الأوروبي يسمحون لشركاتهم بالتعامل مع شركات من الدول النامية بنظام دفع يجعلهم يتهربون من العقوبات الأميركية وهم يقومون بذلك بشكل علني.







وتحدث 'بلومبرغ” عن أن أحد عوامل قوة الدولار الأميركي في الوقت الحالي هو ضعف العملات التنافسية الأخرى، فمنطقة اليورو تعاني من مشاكل، والصين حذرة من مسألة تدفق رؤوس الأموال المفتوحة و التجارة العالمية المصدر : سبوتنيك لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر