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"الطاقة" تحذر من الهجوم على الوزير ومستشاريه!
 
 
 
 
 
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
صدر عن مكتب وزير الطاقة والمياه رد، نفى فيه "نفيا قاطعا لكل ما ورد في الخبر المغلوط الوارد على احد المواقع الالكترونية بعنوان: "إقصاء مستشارة من وزارة الطاقة"، مشيدا ب"كل المستشارين العاملين ضمن فريق عمله"، محذرا من "مغبة التمادي الفاشل في الهجوم الممنهج تارة على وزير الطاقة وطورا على مستشاريه بهدف النيل من سمعتهم والتعتيم على الانجازات الضخمة التي حققوها على مدى سنوات"، مؤكدا ان "لا مكان لفاسدين او فاسدات بيننا، وبالتالي في حال صح الزعم المغلوط بوجود اي فاسد فمن الغباء القول ايضا بنقله الى مناصب أعلى
المصدر : المستقبل
 
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