استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال يعقوب رياض الصراف، في مكتبه في الوزارة، وفدا من لجنة الدفاع البرلمانية الايطالية برئاسة جيانلوكا ريزو، في حضور القائمة بالاعمال في السفارة الايطالية سيمونا دي مارتينو والملحق العسكري ماسيميلانو سفورزا.



وجرى خلال اللقاء بحث في "العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها ولا سيما في المجال الدفاعي والعسكري وسعي لبنان الى تطوير قواته البحرية في ضوء الالتزامات التي اعلنت عنها ايطاليا خلال مؤتمر "روما 2"، بالاضافة الى مناقشة آلية وضع هذه الالتزامات قيد التنفيذ في اقرب وقت".



وأكد الصراف لزواره "الانعكاسات السلبية الناجمة عن تداعيات ازمة النازحين السوريين على الوضع اللبناني"، مشددا على "ضرورة الاسراع في العمل على عودتهم الكريمة الى المناطق الآمنة في سوريا".



وشكر لايطاليا "تعاونها وووقوفها الدائم الى جانب الجيش"، موجها التحية الى القوات الايطالية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل".