A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رحب رئيس الجمهورية ميشال عون برغبة الشركات البريطانية بالاستثمار في لبنان، مؤكدًا ان هذه الشركات ستجد مجالات عدة للاستثمار وفرصا اضافية، من خلال الخطة الاقتصادية الوطنية.

وعرض عون خلال سلسلة لقاءات ديبلوماسية في القصر الجمهورية، موقف لبنان من مسألة النازحين السوريين، وجدد المطالبة بعودة هؤلاء الى المناطق الامنة في سوريا، مؤكدًا ان مجموعات منهم تترك تباعا لبنان وعلى نحو اختياري باشراف الامن العام اللبناني



وشدد على ان الدولة اللبنانية لا تكره النازحين السوريين على العودة، بل تترك لهم حرية القرار، علما ان تداعيات النزوح السوري الى لبنان تشعبت واحدثت اضرارا جسيمة في مختلف الميادين. وقال: 'لا يجوز ربط عودة السوريين الطوعية والامنة الى بلادهم بالوصول الى حل سياسي قد يطول الاتفاق عليه”.



وعن موقف لبنان من تطورات القضية الفلسطينية، أكد عون أن التطورات المتلاحقة، والتي كان اخرها الموقف الاميركي من الموافقة على جعل القدس عاصمة لاسرائيل، ثم وقف المساعدات المالية لوكالة 'الاونورا” واعلان الوطن القومي اليهودي، تتناقض كليا مع القرارات الدولية ذات الصلة وتدخل القضية الفلسطينية في مسارات جديدة لا تدعو الى التفاؤل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر