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كنعان يطلب من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي تزويد لجنة المال بمعلومات عن التوظيف
 
 
 
 
 
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
طلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من رئيسة مجلس الخدمة المدنية إيداع اللجنة معلومات عن كل عملية توظيف في الملاكات الدائمة التي جرت منذ تاريخ صدور السلسلة، إضافة الى كل عملية تعاقد لأشغال وظائف دائمة تُشغل بالتعاقد أو لتولي مهام موقتة، على ان تشمل المعلومات الادارات والمؤسسات العامة المعنية وأعداد الموظفين المتعاقدين بصفة رسمية أو مقنعة وذلك في مهلة اسبوع.

وطلب كنعان من رئيس ادارة التفتيش المركزي إيداع اللجنة معلومات عن التوظيف والتعاقد اللذين تأكد حصولهما والادارات والمؤسسات المعنية بها وإعدادهما في كل ادارة ومؤسسة.

كما طلب رئيس لجنة المال والموازنة اجراء التحقيق اللازم وتحديد المسؤوليات
المصدر : lbc
 
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