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مستشار الحريري يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي في عودة النازحين السوريين
 
 
 
 
 
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
استقبل نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين في مقر الوزارة بموسكو اليوم مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن البحث تناول خلال اللقاء قضايا الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ومناطق إقامتهم قبل اندلاع الأزمة في سوريا. كما جرى تبادل الآراء في آفاق العلاقات الثنائية في مجالات عسكرية والتقنية العسكرية.

وساد اللقاء، حسب البيان، جو من الصداقة وتأكيد على مواصلة تطوير التعاون بمختلف الأوجه، من خلال قنوات المؤسسات العسكرية في البلدين بما في ذلك المسائل الإنسانية.
 
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