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وزير الطاقة الروسي لا يستبعد بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل
 
 
 
 
 
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يستبعد بلوغ أسعار النفط العالمية مئة دولار للبرميل.

وأضاف نوفاك أن روسيا وإيران ما زالتا تدرسان كيفية تقديم مدفوعات لبعضهما البعض بالعملات الوطنية في مواجهة العقوبات الأمريكية القادمة على طهران.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نوفاك لإذاعة روسية.
 
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