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جوزيف أبو فاضل يعتذر من المرأة اللبنانية
 
 
 
 
 
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
سلّم المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، خلال لقائه في مكتبه في الوزارة، رسالة اعتذار إلى المرأة اللبنانية.

وأكد الرياشي لأبو فاضل 'أهمية الحفاظ على احترام بعضنا البعض في سياق أي موقف أو نقد”، مشددًا على ضرورة 'إجراء مصالحة أيضًا وتصفية القلوب مع النائبة الزميلة بولا يعقوبيان في أقرب فرصة”. وأجاب أبو فاضل: 'كما تريد، معاليك بتمون”.

وفي ما يأتي نص اعتذار أبو فاضل إلى المرأة اللبنانية:

'بعد الملابسات التي أثارها كلامي عبر محطة الـOTV، ومنعًا لأي سوء فهم أو سوء نيات، يهمني التأكيد أنني أكنّ كل الاحترام والتقدير للمرأة، وأحرص على كرامتها وسمعتها، وهي التي تشكّل نصف المجتمع وصمام الأمان له.

عليه، وقطعًا لدابر الاستغلال، فإنني أملك شجاعة الاعتذار من أي امرأة شعرت بأن كلامي جرحها أو أساء اليها، وآمل في أن يطوي هذا التوضيح كل ما سبقه”.
 
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