A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط" وفدا برلمانيا بريطانيا من "مجلس حزب المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الأوسط"، بحضور السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



بعد اللقاء، تحدث رئيس المجلس هيوغو سواير فقال: "إنه يومنا الثاني في لبنان، وقد عقدنا سلسلة اجتماعات مثيرة للاهتمام. واليوم بدأنا بمقابلة قائد الجيش العماد جوزيف عون، وتمكنا من التحدث عن المساعدة التي تستطيع المملكة المتحدة تقديمها إلى الجيش اللبناني. كما عقدنا اجتماعاً جيدا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا الصباح، الذي استقبلنا بلطف شديد، ومن ثم التقينا رئيس مجلس النواب نبيه بري لمزيد من الاطلاع على الوضع الدقيق في البلاد".



وأضاف: "والآن، اجتمعنا بالرئيس الحريري الذي تحدث عن الأمور الداخلية والتحديات الإقليمية الأوسع نطاقاً التي تواجه البلاد، وكيف يمكن للمملكة المتحدة أن تساعد أكثر في تحقيق بعض طموحاته فيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد والبنى التحتية".



وختم قائلا: "نحن نؤمن بأن بريطانيا تستطيع أن تفعل الكثير في هذا المجال، وهي بالفعل تساعد بشكل كبير، كما قلت بشأن تدريب الجيش والبرنامج التعليمي الذي يواجه الكثير من التحديات بسبب قضية اللاجئين السوريين. ولكننا نريد أن نقوم بالمزيد على الصعيد التجاري أيضا، حتى تزدهر أوضاع جميع الناس في هذا البلد ويكون لهم دور مهم في المستقبل".

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