A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال طغى ملف تأمين أدوية السرطان والأمراض المستعصية من قبل وزارة الصحة والذي تسبب بفرط عقد الجلسة التشريعية الاخيرة، على عمل مجلس النواب على الرغم من عقد جلسة للجان النيابية المشتركة.



حيث عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعا طارئا برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور الوزير المختص غسان حاصباني، أوجدت فيه الحل المنتظر من المرضى واهاليهم.



وأعلن النائب عاصم عراجي أنه تمت الموافقة على اقتراح قانون لفتح اعتماد اضافي بقيمة 75 مليار ليرة.



وطمأن عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة، جميع مرضى السرطان بأن أدويتهم ستؤمن في الأسبوع المقبل.



ولم يقر أي مشروع او اقتراح قانون خلال جلسة اللجان النيابية بعد طرح وزير العدل سليم جريصاتي دمج مشروعين واقتراح يتعلقون بالتجارة، في اقتراح قانون واحد، فيما اقرت مادة من اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.



وتطرق رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان خلال مؤتمر صحافي حضره رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لليطاني سامي علوية الى تلوث نهر الليطاني بسبب نفايات ومجارير البلديات والمؤسسات الصناعية والمستشفيات.



وكشف علوية انه خاطب وزارة البيئة لايجاد حل للنفايات الصادرة عن المستشفيات ولكن لم يتلق أي جواب. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر