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ميقاتي: ندعم مهمة الحريري لوقف النزف
 
 
 
 
 
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أكد الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره "أننا ندعم مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من أجل وقف النزف الحاصل في موضوع تشكيل الحكومة مع الاخذ في الاعتبار التزام الدستور وعدم خلق أعراف جديدة".
وأضاف: "أما استمرار حال المراوحة فيشكل خطورة شديدة على الواقع الداخلي برمته سياسيا وماليا واقتصاديا، لا سيما في ظل اوضاع خارجية توحي بالمزيد من التعقيدات خصوصا في ضوء تهديدات العدو الاسرائيلي الاخيرة للبنان".
وقال: "نخشى أن تكون الحلول الموقتة التي يتم اللجوء اليها بحجة الضرورة مدخلا الى المزيد من الانحلال في بنيان الدولة والدستور والقانون. بالامس فتحت أبواب المجلس النيابي لتشريع الضرورة من أجل اقرار مشاريع أساسية لتوجيه رسالة ايجابية الى المجتمع الدولي حول الاصلاحات المقترحة، واليوم بدأ الحديث عن عقد جلسات للحكومة المستقيلة بحجة الضرورة أيضا، فماذا بعد؟".
وكان ميقاتي إستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن قبل ظهر اليوم في مكتبه وعرض معها للتطورات الراهنة.
كما استقبل وفدا من أعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وبحث معهم في الشؤون الاسلامية العامة.
 
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