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المشنوق: لمصادرة أي مولد يتوقف عن تزويد الكهرباء
 
 
 
 
 
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
بعد التحذير الذي قام به أصحاب المولّدات بلجوئهم الى القضاء في حال لم تحل أزمة عدادات مولدات الكهرباء، ودعوتهم إلى جهوزية من أجل إطفاء تحذيري، أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن أصحاب المولدات غير شرعيين ولكن الحق لا يصب عليهم بل على من أعطاهم الحق للعمل، مؤكدًا أن 'مسألة الكهرباء هي من شأن وزارة الطاقة ومن شأننا”.

وبادل المشنوق أصحاب المولدات بتهديد مقابل، 'سنصادر اي مولد سيتوقف عن تزويد الكهرباء للناس وسنتحمل نحن مسؤولية تأمينها”.


ولفت إلى أن التفاوض حول التسعيرة مفتوح ولكن تركيب العدادت أمر لا تراجع عنه.
المصدر : موقع القوات
 
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