A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنها تسلمت نسخة عن المرسوم رقم 3728 الذي صدر ويتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية - المديرية العامة للتربية، لتغطية نفقة الرواتب وملحقاتها للطلاب الملتحقين في دورة إعداد الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وبلغت قيمة هذا الإعتماد 14 مليار ليرة لبنانية.



وتوجه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده في بيان اليوم، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالشكر لتوقيع هذا المرسوم، كما توجه بالشكر من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، "على إصدار هذا المرسوم على الرغم من الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد".



وطمأن الوزير حماده أساتذة التعليم الثانوي الجدد الذين تخرجوا من كلية التربية والذين يباشرون التعليم في الثانويات الرسمية"، كما طمأن زملاءهم الذين يتابعون دورة الإعداد لسنة دراسية إضافية، إلى أن "رواتبهم أصبحت مؤمنة"، وتمنى لهم وللتلامذة "عاما دراسيا مستقرا ومنتجا". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر