أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس جمهورية انغولا، متمنيا عليه "التدخل السريع لاعادة فتح المحال التجارية وأبواب عمل اللبنانيين في أنغولا، بعد ان جرى عنوة إقفال هذه المحال، اضافة الى اعتقال بعض أصحابها وعمالها من دون اي سبب معروف، الامر الذي يلحق أكبر الاضرار ليس فقط بهؤلاء الذين كانوا وهم من خيرة رعايا البلاد وأسباب نهضة اقتصادها بل ايضا يلحق الضرر بانغولا نفسها".



كما اتصل الرئيس بري بوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لهذه الغاية.



واتصل أيضا بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لاجراء الاتصالات مع المسؤولين الأمنيين هناك.