دعا أصحاب المولدات إلى جهوزية من أجل إطفاء تحذيري مؤكدين الا كهرباء من دون تعرفة عادلة.



وأعلن أصحاب المولدات انهم سيرفعون دعوى جزائية بحق وزير الاقتصاد رائد خوري بسبب وصفه لهم بالمافيا.