إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا المدير التنفيذي لمجلس ادارة منظمة "Human Rights Watch" كينيث روث مع وفد من مجلس الإدارة.



كما استقبل الرئيس عون وفدا برلمانيا بريطانيا من "مجلس حزب المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الاوسط" بحضور سفير بريطانيا كريس رامبلنغ، وبحث معهم الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.

