نفى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده في تصريح ما نشره موقع 'ليبانون ديبايت” بعنوان : 'موظفة التيار تتحدى قرار حماده”، الذي تضمن معلومات عن حال عصيان من جانب رئيسة دائرة الإمتحانات ضد قرار الوزير”.



ولفت إلى أن 'الخبر المنشور عار من الصحة جملة وتفصيلا”، مؤكدا أن 'مهل التسليم والتسلم هي نفسها المتبعة في وزارة التربية لدى تناوب الموظفين على مواقع المسؤولية، خصوصا لجهة تصفية الملفات المالية الروتينية العائدة للإمتحانات الرسمية”.



ودعا الوزير حماده 'القائمين على الموقع إلى توخي الدقة عند نشر أي معلومة تتعلق بالوزارة ، وإلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حرصا على إيصال الحقيقة إلى الرأي العام بكل وضوح”.