A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال - تحركت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق يوم الخميس بعد بيانات للاقتصاد الأمريكي تبعث على التفاؤل وتصريحات من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعزز احتمالات أن يستمر البنك المركزي في مسار التشديد النقدي مما دعم الدولار.



واستغل نحو نصف صناع السياسات بمجلس الاحتياطي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، مناسبات عامة يوم الأربعاء للتعبير عن نظرة توافقية على نحو متزايد بأن الاقتصاد الأمريكي لا يواجه أي منزلقات.



وتدعم الدولار أكثر ببيانات تظهر قوة في سوق العمل الأمريكية وتسارع نشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته في 21 عاما في سبتمبر أيلول.



وفي الساعة 0711 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1198.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وتحوم الأسعار يوم الخميس في نطاق ضيق بين 1195.36 و1199.01 دولار.



ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1201.9 دولار للأوقية.



وقال ستيفن إينس مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة ”الذهب ما زال مثقلا بقوة البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تدعم لغة التشديد النقدي المتصاعدة في مجلس الاحتياطي وتعزز المعنويات إزاء الدولار'.



وصعدت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.60 دولار للأوقية في حين استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1055.70 دولار. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر