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الخميس في ٤ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:41 ص
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حركة مرفأ بيروت: دخول باخرتين ومغادرة 9
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 16 باخرة، منها باخرتان جديدتان حملتا 5295 طنا، فيما غادرت 9 بواخر، وينتظر وصول 9 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة:
اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
أبولون ليدر 7 695 سيارات هنري هيلد
أمولياني 16 4600 / 320 مستوعبا توريسم اند شيبينغ
البواخر التي غادرت : فيكتريس ، لاكي سايلور ، سيما ، برنسيس دينا ، كريم الله ، غلارد 2 ، ليلي ، كاسيوبيا ، سي نافيغاتور .
البواخر المنتظرة :
اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
فانتو دي نورتادا اللاذقية 3500 / 250 مستوعبا سي ترايد
كوسكو شيب دانوب بورسعيد 17500 / 990 مستوعبا لوتوس شيبينغ
كونستانزا ام الزوق 11900 مازوتا توفيق غرغور
فريدوم فماغوستا فارغة تمارا شيبينغ
سي ريدر اليونان 15000 بنزينا بلو وايف
هوغ اسيا تانجير 600 سيارات ليفانت شيبينغ
تروكستون بورسعيد 500 سيارات ليفانت شيبينغ
ميد كورلو اللاذقية 9000 / 500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ
مارسك نيروبي مرسين 11500 / 520 مستوعبا سيغو لاين
المصدر :
الوكالة الوطنية
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