A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 16 باخرة، منها باخرتان جديدتان حملتا 5295 طنا، فيما غادرت 9 بواخر، وينتظر وصول 9 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.



البواخر الجديدة:



اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

أبولون ليدر 7 695 سيارات هنري هيلد

أمولياني 16 4600 / 320 مستوعبا توريسم اند شيبينغ



البواخر التي غادرت : فيكتريس ، لاكي سايلور ، سيما ، برنسيس دينا ، كريم الله ، غلارد 2 ، ليلي ، كاسيوبيا ، سي نافيغاتور .



البواخر المنتظرة :

اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري

فانتو دي نورتادا اللاذقية 3500 / 250 مستوعبا سي ترايد

كوسكو شيب دانوب بورسعيد 17500 / 990 مستوعبا لوتوس شيبينغ

كونستانزا ام الزوق 11900 مازوتا توفيق غرغور

فريدوم فماغوستا فارغة تمارا شيبينغ

سي ريدر اليونان 15000 بنزينا بلو وايف

هوغ اسيا تانجير 600 سيارات ليفانت شيبينغ

تروكستون بورسعيد 500 سيارات ليفانت شيبينغ

ميد كورلو اللاذقية 9000 / 500 مستوعب ميديترانيان شيبينغ

مارسك نيروبي مرسين 11500 / 520 مستوعبا سيغو لاين المصدر : الوكالة الوطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر