الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان محافظ البقاع: لن أقبل بأي تجاوز قائم على الوساطات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال التقى محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة بالمجالس البلدية والاختيارية والطاقم الاداري في السراي الحكومي، وذلك في مطعم الليالي في راشيا في حضور قائمقامي راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبيه، كما التقى في القاعة العامة في راشيا الهيئات الدينية من مختلف الطوائف.



وقال أبو جودة خلال لقائه 16 مجلسا بلديا واتحاد بلديات الاستقلال واتحاد بلديات جبل الشيخ: "يشعر الانسان بالفخر عندما يزور هذه المنطقة العزيزة من لبنان لسببين الاول ان فجر استقلالنا بزغ من قلعتها التاريخية والثاني كونها تمثل نموذجا رائعا وخلاقا للعيش الواحد ولا اقول العيش المشترك تجسيدا لوحدة الحياة وتلاقي العائلات الروحية وانسجامها وتكاملها".



أضاف: "لقد وضعت منهجية عمل تقوم على الاتصال المباشر بالسلطات المحلية والادارات والمواطنين وفق قاعدة تقول إن المسؤول كلما ارتقى في المنصب الاداري كلما وجب عليه الاقتراب اكثر من شؤون وشجون الناس، فالنزول من الابراج العاجية يعطي المسؤول قيمة طبعا مع التأكيد الدائم على ارساء وتكريس مفهوم الادارة واحترام القوانين وتطبيقها. إن البلديات هي خط التماس الاول مع الناس وعليه يجب ان تكون لكل الناس مهما اكتنفها من اختلافات في الرأي وهذا يضمن نجاح العمل البلدي ويحقق تنمية حقيقية بدل التلهي بالمناكفات والتعطيل على حساب الناس على ان تضع المجالس البلدية نصب اعينها خدمة الناس هدفا وتطوير البنى أيضا هدفا لا التركيز على سبل اعادة الانتخاب".



رؤساء البلديات

ثم استمع ابو جودة إلى مداخلات رؤساء البلديات واجاب على الكثير من الاسئلة والاستيضاحات بنقاشات علمية وقانونية معمقة، بعدها تمت تلاوة خلاصات في هذا المجال ابرزها: التقيد بالقوانين والانظمة، مبادرة المحافظ بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والتنظيم المدني لاعداد نموذج موحد لدفاتر الشروط تسهيلا للامور التي تدخل في صلب العمل البلدي، عدم جواز تجزئة النفقة، تفعيل عمل الشرطة البلدية، مراعاة الاصول القانونية في الدعوات، انجاز المعاملات بالسرعة القصوى، الاجابة عن احالات سلطات الرقابة، ممارسة الدور المنوط بالبلديات باعتبارها سلطة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية وضرورة قمع المخالفات على انواعها، تنظيم محاضر الضبط اللازمة، انجاز دفاتر الشروط لتلزيم اعمال النظافة في القرى، معالجة موضوع الكلاب الشاردة.



والتقى ابو جودة 41 مختارا في قضاء راشيا حيث ركز على اهمية دور المختار ومكانته الاجتماعية واستمع الى مطالب المختارين حيث خلصت النقاشات الى ما يلي :التزام المختارين بالنطاق الاداري، التثبت من اصحاب العلاقة، تنظيم الوثائق والصاق الطوابع المعروفة قانونا ومعاونة السلطات في تنفيذها مهامها لاسيما الاحراج والصحة او اي من السلطات الادارية وينتظر ابو جودة من رابطة مخاتير راشيا كتابا يلحظ مطالب المختارين الاجتماعية والحياتية ومنها الضمان وغيره لرفعه للسلطات المختصة.



الادارات العامة في السراي

وأكد أبو جودة خلال لقائه موظفي الادارات العامة في سراي راشيا الحكومي "ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والتعامل مع المواطنين باحترام بعيدا عن الفوقية واللهجة الجافة الفظة وانجاز المعاملات ضمن المهل القانونية والتزام أصول التخاطب الاداري والمراسلات وطرق تقديم الاجازات"، مؤكدا "تطبيق مبدأ الثواب والعقاب حيث ستتخذ الاجراءات بحق المخالفين وسيكافأ من يستحق"، لافتا الى استقباله في مكتبه في زحلة المواطنين والمسؤولين الاداريين والمحليين دون مواعيد مسبقة وتعقيدات ادارية ممجوجة".



المرجعيات الدينية

ثم التقى أبو جودة المرجعيات الدينية في القاعة العامة في راشيا وكانت كلمات للاب ابراهيم كرم والشيخ بشير حماد والقاضي عبد الرحمن شرقية والشيخ ايمن شرقية والقاضي وسيم ابو سعد اثنت على مناقبية واخلاق ابو جودة ومبادرته للذهاب الى الناس في مسار معاكس للمألوف لدى المسؤولين وذلك للاستماع الى مطالبهم وحاجاتهم ومعالجة مشاكلهم.



ورد ابو جودة قائلا: "ان هذا اللقاء الجامع الذي يكرس وحدتنا وتلاقينا وحده السلاح الامضى في مواجهة المخاطر والتحديات ومنطقة راشيا كما اراها في هذه الوجوه نموذجا للبنان المشتهى الواحد الموحد الذي لا تهزه الاعاصير".



واكد ان "مكتبه في زحلة مفتوح لجميع الناس وان القانون وتطبيقه وحده الذي يحفظ حقوق وكرامات الناس ولن يقبل اي تجاوز قائم على الوساطات والمداخلات على حساب تطبيق القانون لارساء العدل وتحقيق مصالح ومطالب الناس دون منة"، شاكرا ل "رجال الدين عاطفتهم النبيلة"، مؤكدا "أهمية دورهم الجامع المانع للفرقة والانقسام".



غداء

وختم ابو جودة زيارته لمنطقة راشيا بغداء اقامه على شرفه عضو المجلس المذهبي الدرزي الشيخ اسعد سرحال في دارته في ضهر الاحمر وحضره النائب وائل ابو فاعور والقيادي في "التيار الوطني الحر" طوني الحداد ولفيف من رجال الدين من مختلف الطوائف وفاعليات اجتماعية وحزبية وتربوية وعسكرية.



كما زار ابوجودة مدير مدرسة العرفان التوحيدية الشيخ بشير حماد وجال مع الوفد المرافق في قلعة الاستقلال. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر