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بعد تهديدات نتنياهو.. ترقّب أمني في منطقة جنوب الليطاني
 
 
 
 
 
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٤ تشرين الاول ٢٠١٨
 
بعد التهديدات التي اطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعلى الرغم من الخطوات الدبلوماسية والسياسية التي قامت بها الدولة اللبنانية، تعيش منطقة جنوب الليطاني حالة ترقّب أمني. ويتّخذ الجيشُ اللبناني، بالتعاون مع قوات «اليونيفيل» إجراءاتٍ تحسّباً لأيِّ طارئٍ قد يحصل.

وتؤكد مصادر أمنية لـ»الجمهورية» أنّ التدابير التي يتّخذها الجيش تأتي في سياق العمل اليومي، فلبنان لا يريد فتح جبهة أو أيّ حرب جديدة مع إسرائيل، لكنّ أيَّ اعتداءٍ إسرائيلي سنردّ عليه بالمثل، مع علمنا أنّ الميزان العسكري هو لصالح إسرائيل، لكنّ هذا لا يجعلنا نتفرّج على أيِّ عدوان».

وتشدّد المصادر على أنّ «لبنان يقوم بحماية نفسه من الاعتداءات، وليس هو مَن يعتدي، فهناك تجاوزاتٌ وخروقاتٌ إسرائيلية يومية، وهذا الأمر موثّق، وقد رفع لبنان شكاوى الى الأمم المتحدة، ولذلك يجب وضعُ حدٍّ لتلك الخروقات».

وتوضح المصادر أنّ لبنان لن يقف موقف المتفرّج وإسرائيل تعتدي على حدوده البرية والبحرية والجوية»، لافتةً الى أنّ «اليونيفيل تقوم بدورها، والوضع الأمني في الجنوب مضبوط ولا شيءَ يدعو الى القلق حالياً».
المصدر : الجمهورية
 
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