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الاربعاء في ٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:47 م
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لبنان
الحريري أبرق لعبد المهدي مهنئا
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٣ تشرين الاول ٢٠١٨
أجرى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم اتصالا هاتفيا بالسيد عادل عبد المهدي مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في المهمات الملقاة على عاتقه للنهوض بالعراق وشعبه نحو الأفضل.
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