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بوعاصي: فلنضع مسألة الاسكان خارج المواجهات الحزبية
 
 
 
 
 
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٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
غرد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "‏فلنضع مسألة الاسكان خارج المواجهات الحزبية والمناكفات السياسية الضيقة، فالامر يطاول جميع المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وآمل ان تكون التجاذبات لايجاد الحل الافضل".

اضاف:"‏اليوم حسمنا ان المستفيد من قروض الاسكان هو المعني بشروط المؤسسة العامة للاسكان. واليوم البحث يتركز على من سيغطي الفائدة. ربما مصرف لبنان، ربما كما اقترحنا في كتلة "الجمهورية القوية" عبر تحفيز ضريبي يتلاءم مع قانون المحاسبة العمومية والدستور او ربما تكون الدولة الداعمة".
 
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