اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة الولايات المتحدة الخارجية تقوض الثقة في الدولار كأداة مالية عالمية وعملة احتياطيات رئيسية.



وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو: "يبدو أن شركاءنا في الولايات المتحدة يرتكبون خطأ استراتيجيا كبيرا، يقوضون الثقة في الدولار باعتبارها عملة عالمية، وعملة احتياطيات رئيسية، يقوضون الثقة فيها كأداة مالية عالمية".



وشبه الرئيس بوتين سياسة واشنطن الحالية بالشخص الذي يحفر حفرة لنفسه، واصفا سياسة واشنطن بالغريبة والمدهشة.



وكثرت الدعوات أخيرا للابتعاد عن العملة الأميركية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.



يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات الخزانة الأميركية أن الدين العام للولايات المتحدة ارتفع خلال السنة المالية الماضية بواقع 1.2 تريليون دولار ليصل إلى 21.52 تريليون دولار، في سابقة من نوعها.

