الاربعاء في ٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:37 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بوتين: سياسة واشنطن تقوض الثقة في الدولار
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة الولايات المتحدة الخارجية تقوض الثقة في الدولار كأداة مالية عالمية وعملة احتياطيات رئيسية.

وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو: "يبدو أن شركاءنا في الولايات المتحدة يرتكبون خطأ استراتيجيا كبيرا، يقوضون الثقة في الدولار باعتبارها عملة عالمية، وعملة احتياطيات رئيسية، يقوضون الثقة فيها كأداة مالية عالمية".

وشبه الرئيس بوتين سياسة واشنطن الحالية بالشخص الذي يحفر حفرة لنفسه، واصفا سياسة واشنطن بالغريبة والمدهشة.

وكثرت الدعوات أخيرا للابتعاد عن العملة الأميركية في التجارة الخارجية والحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن وحرب الرسوم الجمركية التي تنتهجها مع دول العالم.

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات الخزانة الأميركية أن الدين العام للولايات المتحدة ارتفع خلال السنة المالية الماضية بواقع 1.2 تريليون دولار ليصل إلى 21.52 تريليون دولار، في سابقة من نوعها.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - الدين الأميركي يتجاوز 21 تريليون دولار »
٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - الذهب يتخطى حاجز 1200 دولار »
٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - استقرار سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفاع الـ 98 »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - الذهب ينتعش وسط اقبال على الملاذ الآمن »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - هكذا تسعى ايران لانتشال الريال من هبوط قياسي »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - طربيه بعد لقائه الحريري: الليرة صامدة »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - بأيّ عملة يحتفظ الروس بمدخراتهم؟ »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - هذا واقع القطاع المصرفي اللبناني »