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الدين الأميركي يتجاوز 21 تريليون دولار
 
 
 
 
 
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٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أظهرت بيانات الخزانة الأميركية أن الدين العام للولايات المتحدة ارتفع خلال السنة المالية الماضية بواقع 1.2 تريليون دولار ليصل إلى 21.52 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

ويعني ذلك أن الدين العام الأميركي زاد خلال السنة المالية، التي انتهت في الـ28 أيلول الماضي، بمقدار 2.2 مليون دولار في الدقيقة.

ويكون بذلك قد ارتفع الدين العام بنسبة 6.3% عن مستواه في نهاية السنة المالية 2017، حينها بلغ الدين العام 20.25 تريليون دولار. ويشكل مستوى الدين العام الحالي نسبة 105.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وذكر​الكونغرس الأميركي أن القروض​ الحكومية في أول 11 شهرا من عام 2018 بلغت 895 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 222 مليار دولار عن العام الماضي.
 
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