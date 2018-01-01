الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان لجنة الشباب والرياضة النيابية إطّلعت من الخليل على التحضيرات لسباق بيروت ماراثون ٢٠١٨ A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابيّة جلسة خصّصت للإطّلاع على نشاطات جمعيّة بيروت ماراثون والتحضيرات المتعلّقة بسباق بلوم بنك بيروت ماراثون لعام 2018 والذي تنظّمه الجمعيّة يوم الأحد 11 تشرين الثاني المقبل تحت شعار " بيروت بيكبر قلبها فينا " .



حضر الجلسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا والنوّاب الأعضاء : شامل روكز – إدكار معلوف – إلياس حنكش – سليم الخوري – فادي علامة – هاغوب ترزيان وعدنان طرابلسي من خارج اللجنة انطلاقاً من اهتمامه بالشأن الرياضي .



كما حضر عن جمعيّة بيروت ماراثون رئيسة الجمعيّة السيّدة مي الخليل ونائب الرئيس أمين عام اللجنة الأولمبيّة اللبنانيّة العميد المتقاعد حسّان رستم وأمين سرّ الجمعيّة المستشار الإعلامي حسّان محيي الدين والمساعدة الإداريّة ريما نعمة .



إستهلّ الجلسة النائب أبي رميا مرحّباً بالسيّدة الخليل وأعضاء الوفد منوّهاً بما تقوم به الجمعيّة على الصعيد الرياضي والوطني وموضحاً بأن الجلسة مخصّصة لإطلاع النوّاب على نشاطات جمعيّة بيروت ماراثون وسباق الماراثون لهذا العام والبحث في كيفيّة مشاركة أعضاء اللجنة والنوّاب عموماً في الحدث الماراثوني.



بعده قدّمت السيّدة الخليل لمحة مفصّلة عن جمعيّة بيروت ماراثون لجهة الدافع لتأسيسها والنشاطات والبرامج التي تقوم بها والإنجازات المحقّقة محلّياً وخارجيّاً إضافة للتحضيرات الجارية ذات الصلة بسباق بلوم بنك بيروت ماراثون 2018 حيث عدّدت الإيجابيّات الناجمة عن هذا الحدث والذي استطاع أن يوحّد بين اللبنانيين والمناطق اللبنانيّة رغم كل التحدّيات والظروف الصعبة سياسيّاً وأمنيّاً .



وأملت أن تكون مشاركة وازنة من قبل النوّاب هذا العام واقترحت أن تكون هذه المشاركة في سباق البدل تحديداً وهو ما يساعد في تقديم صورة حضاريّة وتكامليّة بين النوّاب والشعب اللبناني مؤكّدة بأنّ الرياضة لطالما كانت عامل يساهم في تقديم صورة حقيقيّة وحضاريّة عن العاصمة بيروت يوم السباق .



وأشارت بلغة الأرقام حول بعض الجوانب التنظيميّة والتي استوقفت النوّاب وهي العلاقة بين السباق والعنوان الخيري من خلال حصول الجمعيّات الخيريّ الشريكة والبالغ عددها 199 جمعيّة على 25 % حسم على رسوم التسجيل وتمثّل إيرادات لهذه الجمعيّات تمكّنها من تنفيذ نشاطاتها وكذلك توفير فرص عمل لأكثر من 1500 شخص من الذين يعملون في الجانب التنظيمي واللوجستي للسباق إضافة للبعد الإقتصادي من خلال إيرادات تصل قيمتها 19 مليون دولار تضخّ في العديد من القطاعات الإقتصاديّة .



بعد ذلك طرح النوّاب أعضاء اللجنة عدّة أسئلة إيضاحيّة تركّزت حول إمكانيّة وضرورة إقامة نشاطات مناطقيّة وتحت عدّة عناوين من بينها مكافحة المخدّرات خصوصاً بين أوساط الشباب وكان إجماع من قبلهم بتأكيد المشاركة في الماراثون . ثم قام رئيس وأعضاء اللجنة بملء مجسّم لقلب بيروت بكميّة من الرمل الملوّن تعبيراً عن المحبّة للعاصمة بيروت وما تمثّله من عنوان جامع لكلّ اللبنانيين .



وفي ختام اللقاء كان تصريح إعلامي للنائب أبي رميا أوجز فيه أجواء الجلسة وأعاد التأكيد على أهمّية هذا التعاون مع جمعيّة بيروت ماراثون عبرنشاطات لها أبعادها الوطنيّة والخيريّة والبيئيّة والإقتصاديّة وتعزّز مناخات السلم الأهلي مشيراً إلى تحرّك خلال الأيام المقبلة لتأمين أوسع مشاركة من قبل المجلس النيابي في السباق .



من جهتها السيدة الخليل شكرت للنائب أبي رميا ولأعضاء اللجنة ما عبّروا عنه من تقدير لدور الجمعيّة وحسن إلتزام بالمشاركة في السباق ونوّهت بماهيّة النقاش والحوار خلال اللقاء والذي يكشف عن مسؤوليّة ودعم تجاه حدث رياضي ووطني بإمتياز .



تجدر الإشارة إلى أنّ السيدة الخليل كانت قدّمت لأعضاء اللجنة النوّاب نسخاً عن التقرير السنوي الصادر عن الجمعية لعام 2017 والمتضمّن كلّ المعلومات عن الجمعيّة ونشاطاتها والحركة الماليّة لجهة النفقات والإيرادات والمصادق عليها من قبل إحدى أبرز شركات التدقيق المحاسبي وكذلك أساور قماشيّة مكتوب عليها " سلام / محبّة / ركض " . لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر