أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق انه لا يملك معلومات عن الملف الحكومي لانه ليس جزءا من المشاورات.



ولفت بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا، الى أن رد الفعل الذي حصل من قبل الدولة اللبنانية بشأن التهديدات الإسرائيلية ممتاز.



وأكد المشنوق أن الرئيس عون وعد بمعالجة قضية المطار بانصاف ودقة.



واشار الى أن الموضوع الرئيسي الذي يهم الرئيس عون هو الموضوع الاقتصادي ما يستوجب المزيد من التشاور والقرارات.