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الاربعاء في ٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:15 م
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وزير المال عرض مع زاسبكين لآخر المستجدات
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٣ تشرين الاول ٢٠١٨
استقبل وزير المالية علي حسن خليل السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسبكين وعرض معه لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسط التهديدات الإسرائيلية، إضافة إلى جملة التحديات التي تواجه لبنان ما يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
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