الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان سلسلة لقاءات سياسية واجتماعية للحريري في "بيت الوسط" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" وفدا من اعضاء المجلس العالمي لجامعة اللاعنف لحقوق الانسان ضم حفيد المهاتما غاندي ارول غاندي ومؤسسة الجامعة في لبنان الدكتورة اوغاريت يونان مع عدد من الشخصيات.



واوضحت يونان بعد اللقاء، ان هدف الزيارة هي لاطلاع الرئيس الحريري على نشاطات الجامعة بعد اطلاقها بالامس برعايته اليوم الوطني لسياسة اللاعنف، حيث تم تدشين تمثال اللاعنف في منطقة "الزيتونة باي"، وأشارت الى ان الرئيس الحريري يستطيع تجسيد ثقافة اللاعنف بالتعاون مع الجامعة.



واستقبل الرئيس الحريري الوزير المفوض في وزارة الخارجية اليونانية Giogos Katrougalos وبحث معه اخر المستجدات والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين.



بعد اللقاء قال الوزير اليوناني: لقد كان الشرف ان التقي الرئيس الحريري وكذلك وزراء السياحة والاقتصاد والثقافة وزيارتي طبيعية في ضوء ما يجمعنا من علاقات ثنائية تاريخية نسعى الى تطويرها، وقد تطرقنا الى امكانية ان نضع استراتيجية اقتصادية مشتركة ونحن نسعى من خلال موقعنا الى تعزيز تعاون لبنان مع الاتحاد الأوروبي من خلال علاقات ثنائية او ثلاثية الاطراف ونحن ملتزمون بذلك. وفي هذا الاطار ننظم مؤتمرا حول السياحة في شهر كانون الأول المقبل وسيكون لبنان ضيف الشرف في هذا المؤتمر، وبعد ما رايته فان هذا البلد بإمكانه ان يقدم للسياح شريحة واسعة من الاماكن لزيارتها وكذلك توجد فيها امكانيات اقتصادية وثقافية للتعاون. كما نقلت للرئيس الحريري دعوة من نظيره اليوناني لحضور القمة العربية -الأوروبية نهاية شهر تشرين الاول المقبل.



و استقبل الرئيس الحريري وفدا من رؤساء اتحادات بلديات عكار وجرى عرض لشؤون انمائية ومطلبية تخص المنطقة.



بعد اللقاء تحدث باسم الوفد رئيس اتحاد جرد القيطع عبد الاله زكريا فقال: وضعنا دولته بمشاكل وهموم عكار الأساسية ومنها الإسراع في إنشاء الهيئة الناظمة للطيران المدني تمهيدا لافتتاح مطار القليعات وركزنا على موضوع الجامعة اللبنانية وانجاز الاوتوستراد العربي والمرفأ وكل ما يتعلق بهموم وشؤون عكار والصندوق البلدي المستقل. ولقد ابدى دولته كل الاستعداد والمحبة لاهل عكار وتمنينا عليه العمل لانصاف منطقتنا المحرومة. كما تداولنا في موضوع الاسراع في تشكيل الحكومة لتسهيل شؤون البلد، فكلنا يعلم ان البلد في هذا الوضع لا يمكن ان يستمر ونتمنى من الافرقاء ان يسهلوا تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن لكي نجتاز هذه المرحلة الدقيقة الصعبة التي يمر بها لبنان.



وكان الرئيس الحريري استقبل امين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة يرافقه رئيس فرع بيروت نبيل عيتاني ورئيس قسم الاعلام كمال فارس واطلع منه على نشاطات الصليب الاحمر الانسانية.



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