الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان باسيل التقى وفدي العلماء المسلمين وحزب المحافظين البريطاني A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وفدا من تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ حسان عبدالله الذي أعلن أن "اللقاء كان مناسبة للحديث عن أمور تتعلق بالوضع اللبناني على الصعد كافة، وكانت وجهات النظر متطابقة ونقلنا اليه تحيات العلماء المسلمين ونوهنا ب "الرد العملي للوزير باسيل على كذبة رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو حول موضوع الصواريخ، واصطحابه السفراء المعتمدين الى المواقع التي ادعى نتنياهو وجود الصواريخ فيها ليتبين من خلالهم للعالم كذب العدو في ما يدعيه وليتحول الى أضحوكة يتندر بها كل الشعب اللبناني وهذا نوع آخر من المقاومة وهو المقاومة الديبلوماسية، وقد أثبت فيها الوزير باسيل كفاءة ومهنية عالية".



وقال: "نوهنا بالسعي الدائم للوزير باسيل لتأمين العودة الآمنة للنازحين السوريين وبخاصة أولئك الذين تحررت مدنهم وقراهم وأصبحت جاهزة لاستقبالهم أو أولئك الذين يمكن أن تتعهد الحكومة السورية بتأمين ملاذ آمن لهم الى حين إعادة بناء بيوتهم، وفي ذلك مصلحة للبنان وسوريا ويحتاج الى تنسيق على مستوى الحكومتين وهذا ما ندعو اليه وطالبنا الوزير باسيل بطرحه عند تشكيل الحكومةالجديدة".



أضاف: "اكدنا ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اليوم قبل غد، ولا بد من اعتماد معيار واحد يتم على أساسه تحديد عدد الوزراء لكل فئة بحسب النتيجة التي حصلت عليها في الانتخابات النيابية الأخيرة، وان خرق المعيار الواحد يفتح المجال لمطالبة الآخرين بخرقه لحسابهم ، وعليه لا نجد مبررا للتأخر في تشكيل الحكومة سوى أن هناك ضغوطا خارجية تمارس لإيصال جهة معينة الى أكثر مما تستحق او لاستغلال هذا الطلب للتأخير بتشكيل الحكومة بانتظار تطورات ما في المنطقة. نحن نعتقد أنها لن تحصل بل الأمور تتجه أكثر الى مزيد من الانتصارات لمحور المقاومة".



وتابع: "نوهنا بموقف الوزير باسيل من قضية اللاجئين الفلسطينيين لجهة إيقاف الدعم عن الأونروا ولإعادة تعريف اللاجىء الفلسطيني الذي يراد حصره بمن هجر قبل صدور القرار دون التعدي لأبنائه وأحفاده والسعي لتوطينهم في البلاد التي لجأوا اليها . ونعتبر كما الوزير باسيل ان هذا الأمر مقدمة للتوطين، ومن المعروف أن رفض التوطين جزء من دستورنا لا يمكن أن نسمح بتمريره وسنفشله كما أفشلناه سابقا وثبتنا رفضه بدستورنا الجديد".



وختم: "إن حق العودة حق مشروع وأقرته الأمم المتحدة في القرار الرقم 194 وشرعة حقوق الإنسان".



المسؤولة القانونية في المصرف الأوروبي

والتقى الوزير باسيل رئيسة القسم القانوني في المصرف الأوروبي للتنمية واعادة الإعمار في لندن دسيسلافا غويتشيفا شيتانوفا وتناول البحث الأنشطة والمعاملات المصرفية الأوروبية.



وفد بريطاني

كما استقبل الوزير باسيل وفدا بريطانيا من حزب المحافظين برئاسة هيوغو سواير الذي قال بعد اللقاء: "لقد تشرفنا باستقبال المسؤولين والوزير باسيل لنا كوننا جزءا من مجلس المحافظين للشرق الأوسط وهي منظمة تسعى لفهم سير الأمور في المنطقة حيث نقوم بجولة اليوم لاستطلاع ماهية النشاط الذي تقوم به الحكومة البريطانية في مجالات عدة والتي نحن مستقلون عنها، وقد ناقشنا الأوضاع في لبنان والمنطقة".



سفراء جدد

وتسلم الوزير باسيل نسخا عن أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد في لبنان تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والسفراء الجدد هم: سفير البرازيل كورديرو آندرادي بينتو، كرواتيا توميسلاف بوسنجاك، غانا بول أوكو، الكونغو لوك جوزيف أوكيو. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر