دان عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب نعمه طعمه، في تصريح له اليوم، "التعرض للنائبة بولا يعقوبيان في سياق لغة تخاطب غير مألوفة ضمن أدبياتنا السياسية والأخلاقية، متمنيا على جميع السياسيين والإعلاميين "عدم الخروج عن ما تعودنا عليه من تنافس ديموقراطي وأخلاقي مهما بلغ حجم الخلاف السياسي بين هذا الفريق وذاك".



وقال:" الخلاف السياسي أمر مشروع، ويصب في إطار المنحى الديمقراطي، أما اللجوء إلى كلام مسيء لم يألفه مجتمعنا، فذلك ندينه ونرفضه من أي طرف كان، مجددا "إستنكاره لما تعرضت له النائبة يعقوبيان التي تعبر عن آرائها بأسلوب ديموقراطي".