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الاربعاء في ٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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لبنان
تحذيرات عبر 'واتساب” لتجنُّب مواقع حزب الله
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٣ تشرين الاول ٢٠١٨
تلقى أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان تحذيرات عبر تطبيق 'واتساب” للابتعاد عن المواقع العسكرية لحزب الله، والمحددة من قبل إسرائيل.
وجاء في الرسالة بحسب موقع 'المدن”، الأربعاء 3 من تشرين الأول، 'رسالة هامة، بجانب بيتك أقيم منذ فترة طويلة موقع تابع لحزب الله”.
وقال الموقع إن 'الرسالة تدعو إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وقد أُرفقت الرسالة بصورة لمنطقة سكنية مع إشارة إلى مراكز 'حزب الله”.
وتأتي الرسائل الموجهة لأهالي الضاحية الجنوبية، بعد تقرير نشره الجيش الإسرائيلي قال فيه إن حزب الله اللبناني أنشأ مواقع عسكرية تحتوي منصات صواريخ بالقرب من مطار رفيق الحريري وبين الأحياء السكنية.
ولم يعلق حزب الله على الاتهامات بإنشاء مواقع عسكرية بين الأحياء السكنية وقرب المطار في بيروت.
المصدر :
المدن
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