دعا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، في بيان، "الى اوسع تظاهرة احتجاجية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاحد 14 الحالي، في ساحة رياض الصلح، ضد سياسة السلطة التي تحترف رفع أسعار البنزين على طريقة السلحفاة ليتجاوز هذا السعر بعد شهر عتبة 34 ألف ليرة وذلك تجسيدا لفكرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكن بطريقة اتباع مراحل السلحفاة".



وأكد منصور "ان رفع أسعار البنزين يضرنا كمتعاقدين أولا لأن الدولة تسرق حقنا ببدل النقل وتحرمنا منه، وثانيا كمواطنين لأن هذا الارتفاع ينعكس على كافة السلع الضرورية".



ولفت منصور الى انه سيدعو جميع الحراكات المطلبية وأولها الاتحاد العمالي العام، المرصد الشعبي، حراك طلاب لبنان، لجان الأساتذة المتعاقدين الفاعلين، واللجنة الفاعلة، وكل الحراكات المطلبية المناضلة لمصلحة رفع الغبن والظلم عن المواطنين.