A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ثمة شيء ما يلوح في الأفق، هذا ما يجمع عليه مراقبون للتطورات الأخيرة على الساحتين المحلية والإقليمية، لا بل أكثر من ذلك، يبدو أن بعض الأجواء التفاؤلية تتوقع تشكيلاً قريباً جداً للحكومة. ولكن أي اعتبارات تلك التي أدت إلى هذا المناخ الإيجابي؟



تتجه الأنظار إلى موعد الرابع من تشرين الثاني، موعد فرض عقوبات أميركية جديدة، الأمر الذي يفرض إيقاعاً جديداً في المعسكر المقابل، ما سيدفع باتجاه تعجيل تشكيل حكومة جديدة في كل من العراق ولبنان حيث النفوذ الإيراني الأبرز في المنطقة.



وفي هذا السياق، تتوقع مصادر مواكبة أن يتم التأليف قبل هذا الموعد في محاولة للالتفاف على هذه العقوبات.



بموازاة ذلك، أدت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة للبنان من قبل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقيادات عسكرية وأمنية إسرائيلية إلى إعادة قراءة لبنانية تحسباً لأي مغامرات إسرائيلية في لبنان، خصوصاً وأن تصريحات نتانياهو في الأمم المتحدة بدت كأنها محاولة لخلق تعاطف دولي مع إسرائيل وإيجاد مبرر لأي حماقة يمكن أن ترتكبها بحق لبنان، رغم أن كل المعطيات الاستراتيجية والميدانية تؤكد أن إسرائيل ليست بوارد القيام بأي عمل عسكري في الوقت الحاضر، لا سيما في ظل التطورات السورية.



الا أن تأثير التهديدات الإسرائيلية قد ينعكس إيجاباً على ملف تشكيل الحكومة التي يمكن أن تبصر النور في أي لحظة، متى تحسّس الفرقاء السياسيون حراجة الموقف. المصدر : المحرر السياسي – الأنباء لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر