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الاربعاء في ٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:23 م
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إقتصاد
الذهب يتخطى حاجز 1200 دولار
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٣ تشرين الاول ٢٠١٨
سجل الذهب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، وتخطى حاجز 1200 دولار للأوقية، مع سعي المستثمرين للملاذ الآمن في المعدن، بعد أن هبطت أسواق الأسهم بسبب تصريحات مشرع إيطالي ضد اليورو.
وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.3 بالمئة إلى 1202.81 دولار للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 24 آب/ أغسطس.
وكانت الأسعار قد لامست في وقت سابق 1208.23 دولار للأوقية، وهو الأعلى منذ 21 أيلول/ سبتمبر.
وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في كانون الأول/ ديسمبر 15.3 دولار، أو ما يعادل 1.28 بالمئة، في التسوية إلى 1207 دولارات للأوقية
وهبطت أسواق الأسهم في أنحاء العالم في الوقت الذي تراجعت فيه الأصول الأوروبية أيضًا، بعدما قال المشرع الإيطالي كلاوديو بورجي إن معظم مشكلات البلاد ستُحل إذا تخلت عن اليورو وعادت إلى استعمال عملة وطنية.
المصدر :
skynews'
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