الاربعاء في ٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:23 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الذهب يتخطى حاجز 1200 دولار
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
سجل الذهب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، وتخطى حاجز 1200 دولار للأوقية، مع سعي المستثمرين للملاذ الآمن في المعدن، بعد أن هبطت أسواق الأسهم بسبب تصريحات مشرع إيطالي ضد اليورو.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.3 بالمئة إلى 1202.81 دولار للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 24 آب/ أغسطس.

وكانت الأسعار قد لامست في وقت سابق 1208.23 دولار للأوقية، وهو الأعلى منذ 21 أيلول/ سبتمبر.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في كانون الأول/ ديسمبر 15.3 دولار، أو ما يعادل 1.28 بالمئة، في التسوية إلى 1207 دولارات للأوقية

وهبطت أسواق الأسهم في أنحاء العالم في الوقت الذي تراجعت فيه الأصول الأوروبية أيضًا، بعدما قال المشرع الإيطالي كلاوديو بورجي إن معظم مشكلات البلاد ستُحل إذا تخلت عن اليورو وعادت إلى استعمال عملة وطنية.
المصدر : skynews'
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣ تشرين الاول ٢٠١٨ - استقرار سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفاع الـ 98 »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - الذهب ينتعش وسط اقبال على الملاذ الآمن »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - هكذا تسعى ايران لانتشال الريال من هبوط قياسي »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - طربيه بعد لقائه الحريري: الليرة صامدة »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - بأيّ عملة يحتفظ الروس بمدخراتهم؟ »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - هذا واقع القطاع المصرفي اللبناني »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - فساد الحوثي يعصف بالريال اليمني.. وتجار صنعاء يحتجون »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - خوري من أمام وزارة الإقتصاد: لا تراجع عن قرار عدادات »