الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان دريان عرض مع وزير الأوقاف اليمني تجربة دار الإفتاء اللبنانية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور احمد عطية، يرافقه وفد من الوزارة والسفير اليمني في لبنان عبد الله الداعس.



بعد اللقاء، قال الوزير عطية: "تشرفنا بلقاء سماحته واطلعنا منه على التجربة اللبنانية في مسألة دار الإفتاء لتنعكس ذلك تماما على دار الإفتاء اليمنية. ونحن نقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها لبنان مع اليمن والعلاقة الوطيدة التي تربط بين الشعبين العربيين الأصيلين، ونتمنى لهذه الشعوب التوفيق والنجاح. وان شاء الله من هذه الزيارة تم التفاهم على إبقاء العلاقة مستمرة ودائمة ما بين دار الفتوى في لبنان ووزارة الأوقاف اليمنية فيما يتعلق بموضوع الأوقاف والفتوى وبمختلف القضايا الإدارية والشرعية التي تتعلق بهذا الشأن".



وردا على سؤال حول الأوضاع في اليمن قال: "كل يوم من افضل الى افضل، والشرعية الدستورية تسيطر على قرابة 85%، ولم يبق مع القوى الانقلابية سوى 15% فقط، وما زال الشعب اليمني يواجه هذه المشكلة وهذا الانقلاب الذي حصل على الشرعية بشراسة حتى يتم عودة الشرعية الدستورية بتعاون التحالف العربي مع الشعب اليمني في كل المواقف سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية".



واستقبل المفتي دريان وفدا لبنانيا من المغتربين في استراليا، أطلعه على أوضاع اللبنانيين المغتربين في استراليا. وتمنى الوفد على دريان "المساعدة في حل الأمور التي يعانيها اللبنانيون لاسيما ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية في الزواج والطلاق". ووجه إليه دعوة لزيارة الجالية اللبنانية في استراليا. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر