اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس، في اجتماع عقده، في مبنى المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، في حضور وفد رفيع من البنك الدولي، "ان ما حصل من أعطال في المطار لم يكن متعمدا من قبل شركة "سيتا"، وهو أمر يحصل في كل مطارات العالم".



وأشار فنيانوس الى أن "وزارة الأشغال لا تلزم ولا تقيم صفقات، بل هي ترفع الطلبات للحكومة التي تقرر صرف الأموال وتحويلها إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي يجري المناقصات".



وأعلن انه تم تحويل 18 مليون دولار من مجلس الانماء والاعمار لكي تنفق بحسب الاولويات والخطط في مطار بيروت.