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الاربعاء في ٣ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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استقرار سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفاع الـ 98 أوكتان
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٣ تشرين الاول ٢٠١٨
استقر صباح اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة والديزل 200 ليرة.
المصدر :
وطنية
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