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استقرار سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفاع الـ 98 أوكتان
 
 
 
 
 
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٣ تشرين الاول ٢٠١٨
 
استقر صباح اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة والديزل 200 ليرة.
المصدر : وطنية
 
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