عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعا استثنائيا لمتابعة موضوع تنظيم خلوته السنوية، وأصدر البيان التالي: "بعد بحث موضوع إلغاء الخلوة من قبل اوتيل البريستول وإصرار الإدارة على قرارها، قرر اللقاء إرجاء الخلوة السنوية إلى موعد ومكان آخرين يعلن عنهما لاحقا.



لقد فتحت مجددا معركة الحريات في لبنان، وهذه الحادثة ليست إلا واحدة من عدة حوادث يتحمل مسؤوليتها نظام أمني متجدد حل مكان النظام الأمني اللبناني السوري القديم، وتحت عنوان: لا صوت يعلو فوق صوت "التسوية" وصوت الممانعة والسلاح".



ودعا اللقاء إلى اجتماع عند ال12 من ظهر الغد في مكاتبه بالاشرفية لمتابعة الشأن.



