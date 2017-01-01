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الذهب ينتعش وسط اقبال على الملاذ الآمن
 
 
 
 
 
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
انتعشت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تلاشي الشهية للمخاطرة بعد تلقي دفعة من اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

سبائك من الذهب في فيينا يوم 15 ديسمبر كانون الأول 2017. تصوير: ليونارد فوجر - رويترز.
وانخفضت الأسهم الآسيوية مع هبوط مؤشر ام.اس.سي.آي لآسيا والمحيط الهادي عدا اليابان أكثر من 1.5 بالمئة في ظل توجس إزاء الاقتصاد العالمي مما كبح الإقبال على المخاطرة.

وفي الساعة 0748 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1193.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض حوالي 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1197.60 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس مدير التداول لآسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في سنغافورة ”الذهب يرتفع في ظل عدم استقرار الأصول عالية المخاطر بآسيا'.

وصعدت الفضة 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية لتسجل 14.58 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1055.60 دولار ونزل البلاتين 0.1 بالمئة أيضا إلى 821 دولارا للأوقية.
المصدر : Reuters
 
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