شجب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن 'الجريمة النكراء التي تمثلت بإعدام إحدى المخطوفات من النساء في محافظة السويداء في سوريا، حيث يشكل ذلك عملا إرهابيا يدينه الدين الإسلامي بكل مذاهبه وطوائفه ويعلن براءته من مرتكبيه، الذين ما انفكوا يثبتون جريمة بعد أخرى أنهم مجرد أداة ظلامية هدفها الأول والأخير إثارة الفتنة بين المسلمين وضرب العلاقة الأخوية بين مكونات الشعب السوري”.



ودعا حسن في تصريح 'روسيا وكل الدول الفاعلة تحديدا على مستوى الملف السوري إلى وضع حد لهذه المأساة وتحرير المخطوفات، لما لذلك من دور أساس في تحقيق المساعي الدولية الرامية إلى وقف الحرب الدموية في سوريا بكل أبعادها القاتلة والمدمرة”.