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الرياشي: لرفع الصوت لتفعيل حكومة تصريف الأعمال
 
 
 
 
 
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
مع التعثر الحاصل في تشكيل الحكومة على مدى اربعة أشهر يتغير المشهد السياسي في البلاد سياسيا وإقتصاديا وصولا الى االتطورات الإقليمية التي تلقي بظلالها بدءا من النزوح السوري وصولا الى التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.

وفي ظل الافق المسدود امام ولادة قريبة للحكومة، اعتبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي ان 'الفراغ الحكومي خطير لكنه ليس الأخطر”، مشيرًا الى ان 'حركة تشاور سيقوم بها 'القوات” مع جميع الأفرقاء من اجل رفع الصوت بشأن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال”.

وكشف الرياشي في حديث لـ”المستقبل” ان 'العلاقة مع تيار المردة تتطوّر الى تواصل جدي عبر لقاء سيجمع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في اقرب وقت”.

وجدد الرياشي تأكيد موقف 'القوات” من سلاح حزب الله وبأنها مع حق الشرعية اللبنانية في امتلاكه وعدم تدخل اي طرف في الصراعات الخارجية لا سيما المشاركة في الحرب في سوريا.
 
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