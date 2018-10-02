A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال في بيت الوسط استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل وعرض معه اخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة.



الرئيس الحريري استقبل رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه والامين العام للاتحاد وسام فتوح وطلبا منه رعاية مؤتمر المصارف العربية في الخامس عشر والسادس عشر من الشهر المقبل.طربيه سئل عما اذا تطرق البحث الى العقوبات الاميركية على ايران.



الرئيس الحريري استقبل رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت وعرض معه اوضاع الشركة ومطار رفيق الحريري الدولي.



واستقبل الرئيس الحريري رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية بالعراق زياد بدر الذي عرض لإمكانية مشاركة الشركات والمستثمرين اللبنانيين في اعادة اعمار العراق التي تبلغ 88مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولي، وفي كيفية الاستفادة من هذا العمل اضافة الى البحث في امكانية تشكيل وفد من رجال اعمال لبنانيين من اجل زيارة العراق والاجتماع مع المسؤولين لهذه الغاية.



ومن زوار بيت الوسط وفد من جمعية Breave heart وجه للرئيس الحريري دعوة لحضور الاحتفال السنوي للجمعية في الثامن من كانون الاول المقبل في 'سي سايد”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر