الثلثاء في ٢ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:27 م
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جعجع والمشنوق بحثا في التهديدات الإسرائيليّة وخطورتها على لبنان
 
 
 
 
 
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
بحث رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، مع وزير الداخليّة والبلديّات نهاد المشنوق على مدار ساعة ونصف من الوقت الأوضاع الداخليّة والخارجيّة وخصوصاً التهديدات الإسرائيليّة الأخيرة وخطورتها على لبنان.
 
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